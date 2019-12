Bursa'da 2 ayda 13 bin 773 kişi işsiz kaldı

Sanayinin önemi kentlerinden olan Bursa'da, yılın ilk 2 ayında 13 bin 773 kişi işten çıkarıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde de dört tekstil fabrikasının kapandığı bildirildi.



Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca, küresel ölçekte faaliyet gösteren, üretimlerinin yüzde 80'inden fazlasını ihraç eden otomotiv şirketlerine ev sahipliği yapan Bursa'da istihdamdaki kan kaybının boyutlarının “kaygı verici” olduğunu söyledi.



Kanca, krizin özellikle son çeyreğine damgasını vurduğu 2008 yılında, kentte 56 bin 700 kişinin işini kaybettiğini anımsatarak, Bursa'da geçen yıl işe yerleştirilenlerin sayısının ise sadece 7 bin 815 kişiyle sınırlı kaldığını hatırlattı.



‘Şubatta 5 bin 372 kişi işten çıkarıldı’



Bu yılın ocak ayında ise 8 bin 401 kişinin, her iş gününde 323 kişinin işsizler ordusuna katıldığını belirten Kanca, bu dönemde sadece 238 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.



Kanca, şu bilgileri verdi:

“Şubat ayında da 5 bin 372 kişi işten çıkarıldı. Bu da her iş günü 206 kişinin işini kaybetmesi demek. İstihdamdaki erime trendi aynen devam ediyor. Bu veriler şunu gösteriyor; Bursa'da iki ay boyunca her iş günü, 265 kişi işini kaybetti. Rakamlar kaygı verici. Hem işverenler hem de hükümet edenler, istihdamdaki erimeyi çok ciddiye almalıdırlar. Çünkü bu tablo sadece ekonomik bir veri değil, aynı zamanda sosyal bir yaradır.”



Kanca, işini kaybeden insanların, borcunu ödeyemediğini, sağlık hizmetine ulaşamadığını ifade ederek, bu süreçte sosyal dengenin giderek bozulduğunu ve suç işleme oranını artıran bir ortamın oluştuğunu dile getirdi.



‘İstihdamın korunması şart’



Bu noktada hem işverenlere hem de devlete önemli görevler düştüğünü vurgulayan Kanca, artık yetiştirilmesi zaman ve maddi kaynak isteyen kalifiye elemanların işinden olduğun bir dönemin yaşandığına dikkati çekti.



Kanca, dış pazarlardaki daralma yüzünden özellikle ihracat odaklı çalışan fabrikaların, gelişmelere paralel istihdamını daralttığını ifade ederek, şunları kaydetti:



“Önce vardiyaları düşürme, ardından üretimi durdurma ve zorunlu izinlerle başladı süreç. Yetmedi, kadrosuz olanların işine son verildi, emekliliği gelenler zorunlu emekliye sevk edildi. Şimdi artık çıkarılanlar, son derece kalifiye, çalıştığı iş yerine yıllarını veren çalışanlardır. Yarın dış pazarlar açıldığında bu kalifiye elemanları işverenler çok arayacak. O nedenle kolaycılığa kaçmadan, işverenler yeni pazarlar bulmalı, yeni tasarruf alanları yaratmalı, devlet de istihdamı koruyucu önlemleri devreye sokmalı. İstihdamın korunması şart.”



Çorlu ve Çerkezköy’de dört tekstil fabrikası kapandı



Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde 4 tekstil fabrikasının kapandığı bildirildi.



Öz İplik İş Sendikası Genel Merkez Eğitim Sekreteri ve Trakya Bölge Başkanı Rafi Ay, dünyada yaşanan global krizin Türkiye'yi tamamen etkisi altına aldığını ileri sürdü.



Krizin etkilerinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Ay, son dönemde Tekirdağ'a bağlı Çorlu ve Çerkezköy'de 4 tekstil fabrikasının kapandığını, sendika üyesi 500 işçinin de işten çıkartıldığını söyledi.



Ekonomik krizin her sektörde faaliyet gösteren sanayiciyi zora soktuğunu vurgulayan Ay, "Bölgede özellikle tekstil sektöründen çok sayıda işçi işten çıkartıldı. Şu anda Çorlu ve Çerkezköy'de resmi rakamlara göre toplam 10 bin kişi işsizlik maaşı adı altında devletten ödenek alıyor" dedi.



Ay, şöyle devam etti:



"Faaliyette olan bazı tekstil fabrikası küçülmeye, daralmaya ve tabi işçi çıkarmaya gittiler. Bu durum, en fazla İstanbul'da rastlanılan merdiven altı tekstil atölyecilerine yaradı.



İşten çıkartılan ve ne yapacağını bilemeden her şeye tamam diyen kalifiye tekstil işçisi, bu atölyelerde çalıştırıyor.



İşçiler mecbur kaldıkları için çalışma saatlerinden çok daha fazla saatlerde, sosyal güvencesi olmadan ve kayıt dışı istihdam ediliyor. Bölgemizde yaklaşık 20 bin kişi kayıt dışı istihdam ediliyor."



Krizin zaman geçtikçe daha çok etkisini artıracağını savunan Ay, hırsızlık, gasp gibi olayların da buna bağlı olarak gün geçtikçe çoğalacağını iddia ederek şunları söyledi:



"İşçilerin ellerine geçen çıkış parasını ve tazminatlarını idareli kullandığından şimdilik krizin çok farkına varamadı. Asıl kriz bu paralar bittiği zaman gerçek yüzünü gösterecek.



Devlet, kriz ortamından çok büyük yaralar almadan kurtulabilmesi için yeni iş sahaları açması gerekir. Türkiye İş Kurumu verilerine göre Tekirdağ'da 21 bin 789 kayıtlı işsiz bulunuyor.



Bu işsizlerden 10 bini de işsizlik maaşından yararlanıyor. Bu lokal bir çözüm. Daha genel düşünülmeli. Devlet, yeni pazarlar, yeni sahalar açmalı. Yatırımcıya, sanayiciye enerji maliyetleri daha da düşük fiyatlar ile verilmeli."