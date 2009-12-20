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Yaşam

Bursa'da 169 kişi sobadan zehirlendi

Bursa'da lodos nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hastanelere başvuranların sayısının 169'a yükseldi.

20 Aralık 2009 02:00

T24 - Bursa'da lodos nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hastanelere başvuranların sayısının 169'a yükseldi.

Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlenen 78 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, 91 kişi de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Hastaneye başvuran vatandaşlardan ikisinin gözlem amaçlı olarak müşahede altında tutulduğu, diğerlerinin ise ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Yetkililer, lodosun karbonmonoksit gazından zehirlenmeye yol açabileceğini hatırlatarak, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

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