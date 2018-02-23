Bursa'da 15 Temmuz gecesi emri ileten emekli albay tutuklandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş\'un yerine 15 gün vekalet eden, daha önce açılan başka bir davada tanık olarak dinlenen eski emekli Albay Hakan Demirörs, Bodrum’da gözaltına alındıktan sonra getirildiği Bursa adliyesinde tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz gecesi, FETÖ\'nün sözde sıkı yönetim komutanı Albay Yurdakul Akkuş\'un \"Tüm personel, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda toplansın\" şeklindeki emrini personele ilettikleri belirlenen Hakan Demirörs ve o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan emekli Albay Bircan Karakaya hakkında yakalama emri çıkarıldı. Darbe girişiminin yaşandığı gece Demirörs ve Karakaya\'nın, Osmangazi İlçe Komutanlığı’na gitmek üzere Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan Karakaya\'ya ait araçla yola çıktıkları belirlendi. Demirörs Bodrum\'daki, Karakaya ise Bursa\'daki evinde gözaltına alındı. Demirörs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Demirörs çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Karakaya\'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

TANIK OLARAK İFADE VERMİŞLERDİ

Demirörs ve Karakaya, FETÖ\'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında ‘Sıkıyönetim atama listeleri’ ve ‘Yeni yapılanma’ dokümanı ele geçirilen Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın 2 Nisan 2017\'de görülen duruşmasında tanık sıfatıyla dinlenmişlerdi.