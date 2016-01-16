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Bursa'da 13 yaşındaki kız çocuğu canına kıydı

Öğrencinin dün açıklanan TEOG sınavında istediği puanı alamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü

16 Ocak 2016 21:02

Bursa’da babası öğretim üyesi, annesi doktor olan 13 yaşındaki Ayşe Berrin Yılmazlar dün gece evin banyosunda kendisini bornoz kemeriyle astı. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Yılmazlar'ın, TEOG sınavında istediği puanı alamayınca bunalıma girip, intihar ettiği ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre TEOG sınav sonuç sonuçlarının dün akşam internet ortamında açıklanmasıyla, puanlarının düşük olduğunu gören Ayşe Berrin Yılmazlar, iddiaya göre çok üzüldü ve odasına kapandı. Girdiği bunalımdan çıkamayan Ayşe Berrin Yılmazlar, gece banyoya girerek, kendisini bornoz kemeriyle kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.

Öğretim üyesi olan baba ve bir hastanede uzman hekim olan anne, sabah kızları Ayşe Berrin Yılmazlar'ın banyodaki kalorifer borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaşınca sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Ayşe Berrin Yılmazlar'ın cenazesi Kükürtlü Camii’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ayşe Berrin Yılmazlar'ın intiharıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
 

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