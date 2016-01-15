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TEOG sonuçları açıklandı

Öğrenciler sonuçlara E-Okul sistemi üzerinden ulaşabilir

15 Ocak 2016 21:06

Milyonlarca öğrencinin beklediği TEOG sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara E-Okul sistemi üzerinden ulaşabilir. E-Okul sistemine buradan ulaşabilirsiniz...

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında birinci dönem ortak sınavları 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 1 milyon 170 bin 582 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı sınavın sonuçlarını 15 Ocak saat 19.00’de açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız her yıl sınav takvimini ilan ederken hem öğrenci, öğretmen ve okul idaresince yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında gerçekleşmesini öngörüyor, hem de sınav sorularına yönelik itirazların hukuka uygun bir biçimde değerlendirilmesi için gerekli başvuru ve yargı sürecini dikkate alıyor. 15 Ocak 2016 tarihi itibarıyla ivedi yargılamaya ilişkin süre tamamlandı. Türkiye genelinde ve yurtdışındaki 14 merkezde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin sonuçlar, bugün saat 19.00 itibarıyla e- okul sistemine aktarıldı.” 

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