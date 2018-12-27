Bursa'da 13 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 10'u adliyede

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin gaybubet evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13\'ü tutuklanırken, bugün adliyeye sevk edilen 10 zanlının savcılıktaki sorguları devam ediyor. Tutuklananlar arasında, evinde sarı yelekler bulunan O.Y.\'nin de olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ\'nün \'gaybubet evi\' olarak adlandırılan 28 hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Edirne\'de meslekten ihraç edilen firari savcı, örgütün emniyet ve askeriyedeki sözde imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve başka illerde aranan toplam 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüpheliler; kimlik, cep telefonu, hafıza kartı ve flaş belleklerini imha etmeye ve saklamaya çalıştı. Şüphelilerden, eski öğretmen O.Y.\'nin evinde yapılan aramada, Avrupa\'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni satın alınmış olduğu belirlendi. Evlerde ayrıca zulalanmış kağıt mendil ve tencere içerisine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve 1250 euro ile sahte kimlikler ele geçirildi. Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'e ait çok sayıda kitap ve talimatlar da ortaya çıktı.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, aralarında O.Y.\'nin de bulunduğu 13\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki sorgularının devam ettiği belirtildi.



FOTOĞRAFLI