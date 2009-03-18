Bursa'da 1 polis şehit oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru şehit oldu.



Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memuru İsmail Özbek (34), tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Hastaneye getirildiğinde durumunun çok ağır olduğu ve aşırı kan kaybettiği bildirilen Özbek'in ölüm haberi ameliyathane önünde umutla bekleyen yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu.



Özbek'in ameliyathaneye alındığı sırada hastaneye gelen Bursa Emniyet Müdür Vekili Ahmet Cemal Çalışkan, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirirken, "Özbek'in şehit olup olmadığına" ilişkin soru üzerine duygulandı.



Çalışkan, soruya yanıt vermeden hastaneye girerken, bir süre sonra gazetecilerin yanına gelen bir emniyet yetkilisi, Özbek'in şehit olduğunu bildirerek, "Başımız sağ olsun" dedi.



Bu arada, biri kadın iki kişinin Kestel'de bazı binaların kapılarını zorladıklarına ilişkin ihbar üzerine İsmail Özbek'in olay yerine gittiği, olayın zanlıların takibi sırasında çıkan arbedede saldırıya uğradığı kaydedildi.



Yakalanan zanlının terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.



Erdoğan'dan Atalay'a başsağlığı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a başsağlığı telgrafı gönderdi.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



"Bursa'nın Kestel ilçesinde bir polis memurumuzun görevini gerçekleştirirken şehit olmasından büyük üzüntü duydum. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şahsınızda güvenlik güçlerimizin kahraman mensuplarına başsağlığı dilerim."



