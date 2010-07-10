Bursa ve Mardin'de trafik kazası: 11 ölü...

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Nusaybin'de kamyonet ile tanher çarpıştı: 4 ölü

Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 8'i çocuk 11 kişi yararlı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu, 3'ü çocuk 7 kişi öldü.Kahraman Yıldırım'ın (40) kullandığı 43 UC 504 plakalı otomobil ile Adem Taşyürek (37) yönetimindeki 01 RF 110 plakalı kömür yüklü tır, Harmancık-Bursa kara yolunun 13. kilometresinde çarpıştı. Tırın dorsesinin altında kalan otomobil, hurdaya döndü.Kazada, otomobil sürücüsü Kahraman Yıldırım (40) ile otomobilde bulunan Nurcan (29) Mustafa (10) ve Bahar Yıldırım (7) ile Güngör (40) Neslihan (31) ve Havva Demir (9) olay yerinde hayatını kaybetti.Harmancık ve Orhaneli sağlık ekiplerinin yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Akut ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Otomobilden çıkarılan cesetler, Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazada, hayatını kaybeden ailelerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.Harmancık-Bursa kara yolu kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.Olay yerinde bulunan vatandaşlar, 1950'li yıllarda yapılan Harmancık-Bursa kara yolunda bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmadığını ve sık sık kazaların meydana geldiğini öne sürerek, tepki gösterdiler.Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Şeyhmus Çağlı (30) yönetimindeki 47 NG 517 plakalı kamyonet, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli beldesi mevkisinde karşı yönden gelen Ramazan Önderoğlu'nun (48) kullandığı 01 VP 234 plakalı tankerle çarpıştı.Kazada, kamyonette bulunan sürücü Çağlı'nın yanı sıra Mehmet Selim Danışman (49) ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Ağır yaralanan tanker sürücüsü Önderoğlu ise Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kamyonette sıkışan cesetler, olay yerine gelen Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarıldı.Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 8'i çocuk 11 kişi yaralandı.Gaziantep'ten Adana'nın Yumurtalık ilçesine denize gitmek için yola çıkan Cuma Yener idaresindeki 27 LK 868 plakalı otomobil, TAG otoyolu Adana istikameti 12. kilometrede aracın lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çaptı.Kazada, sürücü Cuma Yeter, eşi Gülşen, çocukları Sait (11), İlknur (9), Umut Can (3) ve Muhammet Enes Yeter (2), akrabaları Havva (33), İpek (14), Şenay (12), Adile (10) ve Yakup Can (7) ile Yusuf Emre Şakir (3) yaralandı.112 Acil Servis ambulanslarıyla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülşen Yener kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.