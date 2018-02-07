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Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli adliyede

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafında Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 300 bin lira değerinde, 1 kilo 700 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi

07 Şubat 2018 18:03

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafında Bursa ve İstanbul\'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 300 bin lira değerinde, 1 kilo 700 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Operayonda gözaltına alınan 2\'si kadın, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'daki bir çetenin Bursa\'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. İstanbul\'dan yola çıkan çeteyi takibe alan ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı Bursa\'da durdurdu. Ekipler, 2\'si kadın, 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada diğer ekipler de şüphelilerin İstanbul\'da depo olarak kullandıkları eve operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 300 bin lira değerinde, 1 kilo 700 gram metamfetamin ve 160 gram esrar ile 4 ruhsatsız tabanca, 2 de hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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