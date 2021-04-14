Bursa ve Eskişehir'de vaka sayıları iki katına çıktı, cadde ve sokaklar doldu taştı

Bursa ve Eskişehir'de son bir haftada Koronovirüs vaka sayıları iki katına çıkmasına rağmen, cadde ve sokaklar doldu taştı. Sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Nisan’da açıkladığı haftalık Koronavirüs risk haritasında 100 binde 260’lık vaka sayısıyla ‘çok yüksek risk’ grubunda yer alan Bursa’da, dün açıklanan verilere göre vaka sayıları 100 binde 418’e yükseldi. Yaklaşık 2 kat artan vaka sayılarına rağmen cadde, meydan ve çarşılardaki kalabalık dikkat çekerken, bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Kent halkından Kemal Engin, vaka sayılarının bu tempo ile sürdüğünde 4 katına çıkabileceğini belirerek, "Bu geçici önlemler ne kadar faydalı olacak bilmiyorum. Bu pandemi 2 seneden önce bitmez.” dedi. Çarşı ve pazarlardaki kalabalığa dikkat çeken Ramazan Çakır da, “Görüyorsunuz, kurallara uyan kimse yok. Biraz da kendimizde bulacağız hatayı, herkes bana bir şey olmaz diyor. Bazen önlemler sıklaştırılıyor sonra gevşetiliyor. Böyle olmaz. Serbest olunca böyle oluyor işte” diye konuştu.

Eskişehir’de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasına göre Eskişehir’de, son 1 haftada toplam vaka sayısı, 3 bin seviyesinden 6 bine çıkarak, 2’ye katlandı.Kentte günlük vaka sayısı, 850’nin üzerine çıkarken, Koronavirüs nedeniyle 24’ü son 1 haftada 822 kişi hayatını kaybetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de kentteki vaka artışlarının ardından sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Son 2 ayda vaka sayılarının 20 kat arttığına dikkat çeken Büyükerşen, “2 aya yakın bir sürede şehrimizde vaka sayıları 20 kat arttı. Yeni alınan tedbirlere hep birlikte uyarak salgını kontrol altına alabiliriz. Eskişehirlilerden ricamdır, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere tüm kurallara uyalım ve lütfen zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım” dedi. (DHA)

