Bursa Valisi Yakup Canbolat görevine başladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- VALİLER kararnamesi ile Bursa Valiliğine atanan Yakup Canbolat, görevine başladı.

Konya\'dan Bursa\'ya atanan Canbolat için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Vali Canbolat, kendisini karşılayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, valilik çalışanları ve STK temsilcileri ile tokalaştı. Vali Canbolat, görevini Osmanlı\'nın payitaht şehri Bursa\'da devam ettireceğine vurgu yaparak şöyle dedi:

\"Bursa\'da görev yaptığım sürece vatandaşlarımızın memnuniyetini her zaman ön plana çıkaracağız. Bursa\'yı 2023 hedeflerine ulaştırmak için gücümüzün yettiği yere kadar birlik ruhu ile hareket etmeye gayret edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığım bütün görevlerde olduğu gibi Bursa\'da görev yaptığım süre boyunca da en büyük şiarım, Türkiye Cumhuriyeti\'nin temel değerlerini yaşatmak, milli ve manevi değerleri her zaman ön planda tutmak, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanıp saygı göstermek olacaktır. Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koymaya gayret sarf edeceğiz. Görevim esnasında toplumun her ferdini kucaklayan, icraatlarında objektif, tarafsız, bulunduğu makamın ideal ve etiğine bağlı, en olumsuz şartlarda dahi görev bilinci şuuru içinde kamu hizmetlerini ve ilin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, Bursa\'nın sorunlarının çözümü konusunda tüm kesimlerle birlikte çalışmaya gayret sarf edeceğiz.\"



