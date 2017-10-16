Bursa Valisi Küçük'ün Erzurumlu konukları

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenen \'Biz Anadoluyuz Projesi\' kapsamında Erzurum’dan Bursa’ya konuk gelen öğrenciler Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ü makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen \'Biz Anadoluyuz Projesi\' kapsamında Erzurum\'dan Bursa\'ya 3 günlüğüne gelen 112 Erzurumlu öğrenci, Uludağ, Botanik Park, Osmangazi ile Orhangazi Türbesi\'ni gezerken, Mudanya İlçesi’nde de tekne turuna katıldı. Proje ile iller arasında \'Kardeşlik köprüsünün\' kurulması ve ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması hedeflendi. Proje kapsamında düzenlenen Bursa gezisinin son gününde öğrenciler, Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ü ziyaret etti. Valilik binasında Erzurumlu öğrencilerle bir araya gelen İzzettin Küçük, şöyle dedi:

\"Sevgili gençler; hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel ülkede hepimiz biriz. Ayrımız gayrımız yok. Ben de sizler gibi Erzurum’un bir ilçesinde doğdum büyüdüm. Sonra bu memleket beni okuttu, bana birçok görev verdi ve şu anda Bursa’nın valisiyim. Büyük bir şehre geldiniz gençler. İki gün boyunca şehri gezip gördünüz. En önemlisi de buradaki insanların sizi çok sevdiğini gördünüz. Çünkü siz buradaki insanların aynısısınız, bir parçasısınız. Çok çalışacaksınız, buralarda görev yapacaksınız. Buradaki çocuklar da sizin şehrinize gelecek. Yani demek istediğim, sizler Türkiye’nin en önemli parçalarısınız.\"

Ziyaret ardından öğrencilere hediyeler veren Vali İzzettin Küçük, öğrencileri Valilik binasının önüne çıkarak uğurladı.

Proje kapsamında Bursa\'ya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Erzurumlu çocuklar, Bursa\'ya ilk kez geldiklerini belirterek, denizi de Mudanya’da tekne turu yaparak ilk kez gördüklerini söylediler. Proje kapsamında 21 şehirden 15 yaş ve altı 50 bin katılımcının ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret edeceği ifade edildi.

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