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Yaşam

Bursa Valisi kayak yaparken yere düştü, sunucu pisti kabahatli ilan etti

Uludağ'da düzenlenen kızak şampiyonasında kayak yapan Bursa Valisi Münir Karaoğlu, dengesini kaybedip yere düştü

18 Ocak 2015 19:01

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ilk kez düzenlenen Geleneksel Atlı Kızak 2015 Türkiye Şampiyonası, heyecanlı ve renkli anlara sahne oldu. Bursa Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Recep Altepe de kızakla kaydı. Başkan Altepe, parkuru başarıyla tamamlarken, dengesini kaybeden Vali Karaloğlu'nun kızağı devrildi. Yerden kalkmakta güçlük çeken Vali Karaloğlu'nun yardımına korumaları koştu. Bu sırada yarışma sunucusu "Pisteki hatadan dolayı düştü' anonsu yaptı. 

Karaloğlu, "Kayışımız başarılı olmadı. Ama güzel keyifli bir iş. Önemli olan; bizim geleneklerimizi yaşatmak. Bu yarışlara destek olanları kutluyorum. Bizimkiler sadece denemeydi." dedi. Başkan Recep Altepe ise "Kaydık güzel oluyor ama ben, diğer yarışmacılara göre şansızdım. Çünkü pist biraz yumuşamıştı. ilk yarışsaydım, şampiyon olurdum" diye konuştu.  

Yarışmada dereceye girenlere kupa ve çeşitli ödüller verildi

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