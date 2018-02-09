Bursa Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

BURSA, (DHA)- BURSA Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Vali İzzettin Küçük ve Valiliğin ismi kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar edilmemesini istendi.

Dolandırıcıların, özellikle engelli vatandaşlar için engelli aracı ve benzeri yardım talep ettikleri belirtilen açıklama şöyle:

\"Bazı şahıslar tarafından Sayın Valimiz ve Valiliğimizin ismi kullanılarak çeşitli firma ve iş adamlarından özellikle engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için engelli aracı ve benzeri yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Konu ile ilgili Valiliğimizin herhangi bir ilgisi ve talimatı bulunmadığı gibi adı geçenlerin yakalanması konusunda gerekli tahkikat başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, gerek engellilere yönelik ve gerekse diğer konularda telefon marifetiyle arayıp kendilerini devlet yetkilisi gibi göstererek yardım talep edenlere kesinlikle itibar edilmemeleri, herhangi bir kişi ya da hesap numarasına kesinlikle para yatırılmamaları, söz konusu durumda ilgili birimlerle ivedilikle irtibata geçmeleri, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"



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