Bursa Valiliği açıkladı: 1 günlük 'sıcak' izni

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasını en yoğun hisseden illerden biri de Bursa oldu. Bursa Valiliği sıcak hava nedeniyle rahatsızlığı bulunan ve hamile olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele 1 gün idari izin verildiğini açıkladı.

Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre, kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ve yarın yükselmeye devam edeceği belirtildi. Açıklamada, aşırı sıcak nedeniyle Bursa’daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelliler ve şeker, kalp-damar, beyin-damar, psikolojik, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek hastalıkları olanların yarın idari sayılacakları kaydedildi.