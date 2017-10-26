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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü bypass oldu

Hüseyin TÜCCAR-BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi Rektörü Prof

26 Ekim 2017 22:47

Hüseyin TÜCCAR-BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, rahatsızlığı sebebiyle gittiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'nde yapılan muayene ve tetkiklerde kalbin dört damarının tıkalı olduğunun belirlenmesi üzerine acil ameliyata alındı. Bypass olan Rektör Ulcay\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bugün sabah saatlerinde yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'ne giden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay\'ın yapılan muayenesinde kalp damarlarını besleyen damarlarda tıkanıklık oluştuğu belirlendi. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucu acilen ameliyata alınan Ulçay\'ın kalbinin dört damarına koroner bypass ameliyatı gerçekleştirildi. UÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, \"Rektörümüz sabah saatlerinde rahatsızlığı sebebiyle Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde müşahede altına alınarak tahlil ve tetkikleri yapıldı. Koroner anjiyografi sonrasında yapılan tespitle kalp damarlarında tıkanıklık nedeniyle açık kalp ameliyatı kararı alındı. Kalbin dört damarına koroner bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından rektörümüzün yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor\" dedi. 

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