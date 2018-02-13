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Bursa TV spikeri: Konyalı bilim adamları 6 günde borla çalışan bukalemun tank yaptı!

Parlak'ın paylaşımına sosyal medyadan tepkiler geldi

13 Şubat 2018 14:50

Bursa TV spikeri Arzu Parlak, Twitter hesabından yaptığı, "halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan çok gizli bir plan üzerinde çalışmaya başladı. Daha önce hiçbir ülkenin cesaret edemediği tamamiyle borla çalışan bir tank yaptırma emrini verdi" iddiasında bulundu. 

Parlak, "ABD’nin kuklası Barzani’nin yaptığı sözde referandumdan sonra halkın adamı Recep Tayyip Erdoğan çok gizli bir plan üzerinde çalışmaya başladı. Reis Konyalı bilim adamlarını külliyeye davet etti. Ve daha önce hiçbir ülkenin cesaret edemediği tamamiyle borla çalışan bir tank yaptırma emrini verdi.Konyalı bilim adamları 6. günün sonunda tüm dünyayı kıskandıracak bir tank yapmışlardı. Bu Tank bukalemun lakaplı boya değiştirme özelliğine’de sahiptir. Reisin Emriyle Türk tankları Irak tankıymış gibi Kerkük topraklarına girdi" paylaşımını yaptı.

Parlak'ın paylaşımına Twitter kullanıcılarından tepkiler geldi. Gelen tepkilerin bazıları şöyle: 

 

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