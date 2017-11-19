Bursa Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 ölü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, dağda kestikleri odunları yükledikleri traktör ile evlerine getiren İlhan Sarıkaya (77) ve komşusu Tahir Demirel traktörün, uçuruma yuvarlanması sonucu öldüler.

İnegöl İlçesi Tuzla Mahallesi\'nde oturan İlhan Sarıkaya (77) ve komşusu Tahir Demirel (65) birlikte sabah saatlerinde odun kesmek için 16 CHC 35 plakalı traktör ile ormanlık alana gittiler. İzinli kesim yaptıktan sonra yükledikleri odunlarla evlerine dönmek için yola çıkan İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel, Soğuksu Mevkiine geldiklerinde traktör kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar. Ağaçlara çarparak takla atan traktör parçalara ayrılırken traktörün üzerindeki sürücü İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Akşam evlerine dönmeyen İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel’in yakınları ormanlık alanda yaptıkları aramalarda gece saat 02.00’de kaza yerini bularak durumu Jandarma ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel’in öldüklerini belirledi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler yakınları tarafından uçurumdan zorlukla yukarıya çıkarılarak otopsi yapılmak için Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Tahir Demirel’in amcasının oğlu AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel ve yakınları olay yerine geldiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri genel görüntü

- Traktör ve ölülerin olay yeri görüntüleri

- Detaylar

