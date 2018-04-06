Bursa Ticaret Borsası'nda Matlı yeniden başkan seçildi

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret Borsası’nın (BTB) komite seçimleri sonrasında gerçekleştirilen yönetim kurulu seçimlerinde Özer Matlı yeniden başkan seçildi.

BTB\'de geçen Pazar günü gerçekleştirilen meslek komiteleri seçimlerinin ardından bugün de Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı. Osmangazi 1\'inci İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri seçimlerinde BTB’de 4 yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu belirlenirken, en yaşlı üye Dinçer Bodur’un başkanlığında ilk toplantısını yapan BTB Meclisi’nde de Meclis Başkanı ile Meclis Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi. Ayrı ayrı yapılan seçimlerde Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu; Özer Matlı (Başkan), İbrahim Özhan, Hidamet Asa, Hikmet Bosut, Hakan Kırmızıay, İlker Birgül ve Feridun Özyüksel’den oluşurken, Meclis Başkanlığı\'na Mehmet Aydın, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Gökhan Onur ve İsmail Aslım, Katip Üyeliğe de Samet Dinçer seçildi. BTB’nin TOBB delegeleri ise Tolga Çevikel, Erdinç Bayrakçı, Gökhan Onur, Tamer Sertepe, Cengiz Camcı ve Samet Dinçer oldu.

\'BURSA VE ÜYELERİMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\'

Bursa Ticaret Borsası’nın ilk meclis toplantısında yeni dönem projeleri görüşülürken, Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Matlı, “Başarıyla tamamladığımız ilk dönemin ardından yeni bir hizmet dönemine başladık. Hep birlikte üyelerimiz ve Bursamız için çalışacağız” dedi.



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