Bursa Tarım Fuarı kapılarını açtı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TARIM sektörünün en büyük buluşmalarından olan BURTARIM 2017 ve Bursa 10. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 420 firmanın katılımıyla TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nde açıldı.

Açılışta konuşan TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarda, tarımdaki tüm gelişmelerin gözler önüne serileceğini belirterek, \"Tarıma yeni katılan ne varsa bu fuarda bulmak mümkün. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden binin üzerinde işadamı gelecek. Geçtiğimiz yıl 48 ülkeden 305 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yıl da 310 bin ziyaretçiyi ağırlamasını bekliyoruz. Bu yılki fuara 420 firma ile bin 216 marka katılıyor. Ürün çeşitliliğini ve verimliliği artıran teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri topluca sunacak olan fuarlar süresince katılımcı firmalar ürün lansmanlarını, sektördeki yenilikleri ilk defa fuar alanımızda 11-15 Ekim tarihleri arasında tanıtacak\" dedi.

Törende söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de \"Kurduğumuz TARIM A.Ş. ile çiftçiye elimizden gelen desteği veriyoruz. Üreticimizin ürettiği meyve ve sebzeleri ihraç ederek çiftçimizin hakkının yenilmesinin önüne geçiyoruz. Çiftçimiz mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Bu yıl fuara ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Fuara gelenler yeni teknoloji ürünleri tanıma fırsatı bulacaklar. Fuarın hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Traktörden fidana, süt sağım sitemlerinden sulama sistemlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmaların katıldığı BURTARIM 2017 ve Bursa 10. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, Ekonomi Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonuyla gerçekleşti. Fuara, Afganistan, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Kanada, Karadağ, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovenya, Singapur, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yunanistan ve Yeni Zelanda\'dan binin üzerinde işadamı katılacak.



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