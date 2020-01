Bursa Tabip Odası, tarım işçileri için acil sağlık taraması ve aşılama istedi

BURSA, (DHA)- BURSA Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, Yenişehir İlçesi’nin Çardak ve Menteşe köylerinde tarım işçilerin bulunduğu çadır kampları ziyaret etti. Başbakanlık genelgesine rağmen mevsimlik işçilerin çalışma koşullarının değişmediğini bildiren Dr. Elitez, “Acilen tarama ve takibe, aşılanma ve her türlü tıbbi bakıma ihtiyaçları var” dedi.

Bursa Tabip Odası, her yıl olduğu gibi bu yıl da mevsimlik tarım işçilerinin eğitim, barınma, sağlık ve sosyal sorunlarıyla ilgili Mustafakemalpaşa, Karacabey’in ardından, Yenişehir’deki Çardak ve Menteşe köylerindeki çadır kamplarını ziyaret etti. Ziyaretleri basın açıklamasıyla duyuran Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, her yıl Nisan- Mayıs aylarında çalışmak için Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır\'dan gelen mevsimlik tarım işçilerinin Bursa’daki çile dolu yaşamı her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdüğünü ifade ederek, tarım işçilerinin çalışma koşullarının Hükümetin 2017 yılında hazırlattığı Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesine İlişkin Genelge\'ye rağmen değişmediğini söyledi.

BURSA\'YA YAKIŞMIYOR

Kamplarda ciddi bir sağlık problemi yaşandığını, yetkililerin acilen kamplara müdahale etmesi gerektiğini dile getiren Dr. Güzide Elitez, şöyle devam etti:

“İlk olarak bu kamplara 2010 yılında geldik. 7 yıldır hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. İlk geldiğimiz yıllarla bugün arasında kısmi farklılıklar var. Şebeke suyu var, ama tuvalet ve banyolar bağlı değil, kötü koşullarda. Çocuklar hasta, çok yoğun olarak cilt enfeksiyonları gördük. Bunlar genelde kirlilikten olan hastalıklardır. Açıkta foseptikler, kirli sular var. Duş ve kirli sular açıkta, her türlü haşaratı görmek mümkün. Bunlar insan sağlığını tehdit eden unsurlar. Sağlık görevlilerinin buraya gelmesi gerekiyor. Tarama ve takibe ihtiyaç var. Aşılanma ve her türlü tıbbi bakıma ihtiyaçları var. İnsanca yaşama koşulları herkesin hakkı. Bu koşulları sağlamak da devletin bir numaralı görevi. Bu insanlık temel hakkının çiğnendiğini görüyoruz. Bursa’ya bu yakışmıyor. Orta Çağ koşullarını burada görmek insanın içini acıtıyor. Hızla düzelmesi gereken koşullar var. Başbakanlık’ın genelgesi var. Bu genelgeye uyulmasını istiyoruz. Yetkililerin bu çalışmalara el atması gerekiyor. Bu insanları görmezden gelmek en büyük ayıbımız” dedi.

