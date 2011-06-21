-BURSA SONUÇLARINA YENİDEN DEĞERLENDİRME BURSA (A.A) - 21.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Bursa İl Seçim Kurulundan sonuçları yeniden değerlendirmesini istediği öğrenildi. 24. dönem milletvekili genel seçiminin ardından açıklanan ilk sonuçları, AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazlar, İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonunda Bursa'nın kesin sonuçları belirlendi. Bursa'daki 1 milyon 876 bin 748 seçmenden 1 milyon 678 bin 968'inin sandık başına gittiği, 1 milyon 647 bin 463 seçmenin oyunun geçerli sayıldığı kaydedildi. Buna göre, Bursa'dan 872 bin 153 oy olan AK Parti 11, 411 bin 645 oy alan CHP 5, 237 bin 689 oy alan MHP ise 2 milletvekili çıkardı. Kesinleşen sonuçlara göre, Demokrat Partinin 14 bin 508, Millet Partisinin 3 bin 269, Liberal Demokrat Partinin 778, Saadet Partisinin 32 bin 500, Hak ve Eşitlik Partisinin 10 bin 838, Halkın Sesi Partisinin 15 bin 128, Doğru Yol Partisinin 3 bin 683, Türkiye Komünist Partisinin bin 855, Milliyetçi Muhafazakar Partinin bin 670, Büyük Birlik Partisinin 9 bin 584, Demokratik Sol Partinin 4 bin 879 oy aldığı tespit edildi. Kesin sonuçlara göre, seçimlere bağımsız aday olarak giren Burcu Üzümcüler'in 606, Mehmet Alanbey'in bin 468, Mehmet Deniz Büyük'ün 24 bin 920, Semi Topuz'un ise 290 oy aldığı bildirildi. YSK'nın, Bursa İl Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan istek üzerine, seçim sonuçlarının yeniden değerlendirilmeye alındığı öğrenildi. İl Seçim Kurulu Başkanı Mahmut Munyar, YSK'nın istediği doğrultuda değerlendirmenin yeniden yapıldığını belirterek, ''Açıkçası değişiklik olacağını sanmıyorum. Bugün milletvekillerimiz için toplu mazbata töreni düzenleyeceğiz. Burada kesin sonuçlarla ilgili açıklamamızı da yaparız'' dedi.