Bursa sanayisine model olacak fabrikada sona yaklaşıldı

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika) projesini, yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

​Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kentin sanayisinin Endüstri 4.0’a geçişini sağlamak adına projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve imalat sanayi işletmelerinde verimliliği artırmak amacıyla uygulanan modeli Bursa’ya kazandırmaya hazırlanan BTSO, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi\'nde (BUTEKOM) düzenlenen toplantıda proje paydaşlarını bir araya getirdi. Bursa Model Fabrika projesine ilişkin detayların değerlendirildiği toplantıda, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve Bakanlık uzmanları, BTSO Projeler ve Kümelenmeler Koordinatörü ve BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, Bursa Model Fabrika Müdürü Engin Üçkardaş’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), BEBKA, MESYEB ve McKinsey’den yetkililer de yer aldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİNİN MERKEZİ

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa’yı Türkiye’nin yüksek teknoloji üretiminin merkezi yapmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa sanayisinde önemli bir dönüşüm hareketi başlattıklarını belirten Şener, sanayi üretimi içinde yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin payını yüzde 8’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. TEKNOSAB ve KOBİ OSB projelerinin yanı sıra kurulum çalışmalarına başladıkları Bursa Model Fabrika projesinin de Bursa sanayisine önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Şener, “Model Fabrika projemiz ile başta KOBİ’ler olmak üzere üretim yapan işletmelerimizin verimliliklerine ve dijital dönüşümüne katkı sağlayacağız. Uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti de vereceğimiz model fabrika, işletmelerimizin verimlilik konusunda aksayan yönlerinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayacak” dedi.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENDİ

Model fabrika projesi ile alakalı geçen yıl Almanya’ya bir çalışma gezisi düzenlediklerini hatırlatan Cüneyt Şener, Aachen ve Darmstadt’ta bulunan model fabrikalarda detaylı incelemelerde bulunduklarını söyledi. Buradaki incelemeler sonucunda Bursa’da kurulacak fabrika projesi için iki farklı model belirlediklerini kaydeden Şener, “Kesikli üretime sahip imalat sanayinde yer alan işletmelerin yararlanacağı bir model fabrikanın yanında, tekstil işletmelerine özel, dijital üretim uygulamalarının yapılabileceği yetkinlikte bir model fabrikayı daha kurmayı planlıyoruz. Böylesine bir model fabrika Türkiye’de ilk olacak” dedi. Şener, Kalkınma Bakanlığı\'nın bütçe desteğiyle çalışmalarına başladıkları model fabrikayı 2018 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

ANKARA İLE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLECEK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ise BTSO tarafından çalışmalarına başlanan Model Fabrika projesinin yerleşim yeri ve nitelikli insan kaynağı imkânlarının önemli ölçüde hazır olduğunu söyledi. ‘Bu durumu göz önünde bulundurarak \"Bursa Model Fabrika projesini Ankara Model Fabrika projesi ile eş zamanlı yürütme kararı aldık\" diyen Yılmaz, her iki yatırımın da sanayideki dönüşüme önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

\'ENDÜSTRİ 4.0 FARKINDALIĞI OLUŞTURACAK\'

BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu da Model Fabrika projesinin Endüstri 4.0 dönüşümü noktasında firmalarda farkındalık oluşturacağını söyledi. Bursa’nın mevcut sanayi altyapısıyla Türkiye’de bu dönüşümü başaracak illerin başında geldiğini kaydeden Hatipoğlu, proje kapsamında düzenlenecek eğit-dönüş programlarıyla firmaların verimlilik ve rekabet güçlerini artıracaklarını vurguladı. Toplantının ardından BUTGEM Yerleşkesi’nde kurulacak olan Model Fabrika’nın yerinde incelemeler gerçekleştirildi. Model fabrikanın tadilat işlemleri ve ekipman alımının tamamlanmasıyla 2018 yılı içerisinde açılması planlanıyor.

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