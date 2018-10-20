Bursa Özel Hayat Hastanesi yeni binasını törenle açtı

Cansel ORUÇ- Berktuğ ÖNCÜ/ URSA,(DHA)- BURSA\'DA \'Sağlığınız için Hayat\' sloganı ile 40’ıncı yılını kutlayan Özel Hayat Hastanesi\'nin yeni binasının açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihriban Kocabıyık, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulçay, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, eski dönem milletvekilleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Bursa\'nın sadece bölge için değil, ülkemiz için de bir değer ve ciddi bir gücü temsil ettiğini belirterek \"Güney Marmara’nın sağlık üssü olma gururunu taşıyan Bursamız aynı zamanda geçmişten bugüne şifa dağıtan bir şehir durumundadır” dedi. Son zamanlarda kentte kamu ve özel sağlık yatırımlarının arttığını hatırlatan Özkul, “Kentimizde gerek devlet eliyle yapılan sağlık yatırımları, gerekse özel sektörün gerçekleştirdiği sağlık tesisleri sağlığa değer katmaktadır. Hasta kabulüne başladığımız tarihten bugüne 7 buçuk ay gibi bir süre geçti, bu sürenin içerisinde de hemşerilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Bizim 12 ayda ulaşırız dediğimiz, kendi yağı ile dönen bir noktayı yakaladığımızı da mutlulukla ifade ediyorum” diye konuştu.

Yatırımlarını Bursa’ya yaptıklarının altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Özkul şöyle devam etti:

“Bursa’ya yatırımlarımızı yapıyoruz. Bursa’nın değeridir Hayat Hastanesi. Marka şehir Bursa’nın marka hastanesi Hayat Hastanesi ifadesini kullanabiliyoruz. Yarım asıra yakın bir süredir vatandaşlarımıza hizmet verdiğimiz, Bursa’nın değeri bizler için önemlidir. Bursa’da kazandıklarımızı yine Bursa’da ve Bursa’nın geleceğine yatırımlarımız da devam edecektir. Bunu yaptığımıza inanıyorum. Bu şehir hep en iyilere, en güzellere layıktır. Yatırımımızla şehrimize, ülkemize, sağlık camiamıza, kısacası milletimize fayda sağladığımıza inancımız tamdır. İnşallah bizden sonra gelecek olan neslimiz de bu yatırımları daha da arttırarak geliştirerek katkı sağlayarak sürdürmeye devam edecektir. Bundan şüphe duymuyoruz.”

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ise “19’uncusunu açtığımız özel hastanemizle Bursamız 2023 hedeflerine doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir. Şu anda toplam özel hastanelerimizin yatak sayısı bin 400’lere ulaşmış durumda. Kamu özel oranı yüzde 20’ye yüzde 80. Aslında Türkiye ortalamasına göre biz kamu ağırlıklı çalışan bir iliz. Yani yatak sayımızın yüzde 82’si kamunun, yüzde 17-18’i de özel hastanelere ait. Ama bu yapılan yatırımlarla açılan hastanelerin çoğu A grubu hastane. İlimiz nitelikli bir yapıya dönüyor” dedi. Bursa’nın 10 yıl önce sağlık hizmetleri konusunda Türkiye’nin en önemli illerinden birisi haline geldiğini kaydeden Akan, “10 yıl öncesinde 3 bin 500 olan yatak sayımız, şu anda 7 bin 500’lerde. İnşallah 2020 yılına yaklaştığımızda 10 bin sayısına ulaşacağız ve 2023 yılında da Türkiye’nin en iddialı illerinden birisi olma yolunda dev adımlar ile ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

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