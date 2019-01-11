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Bursa merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kentte, 16'sı muvazzaf toplam 18 asker ile 4 askeri öğrenci, evlerinde gözalt

11 Ocak 2019 14:49

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kentte, 16\'sı muvazzaf toplam 18 asker ile 4 askeri öğrenci, evlerinde gözaltına alındı.
FETÖ/PDY\'ye yönelik Bursa merkezli olarak Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın illerinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları tespit edilen, 16\'sı halen görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 14 astsubay ile 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 22 kişi, 41 adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Savcılık tarafından sürdürülen soruşturmada 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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