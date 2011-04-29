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Politika

BURSA KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 12:52

-BURSA KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre, Bursa'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Bülent Arınç      2- Mustafa Öztürk      3- Hüseyin Şahin      4- Canan Candemir Çelik      5- İsmet Su      6- Mustafa Kemal Şerbetçioğlu      7- Hakan Çavuşoğlu      8- İsmail Aydın      9- Tülin Erkal Kara      10- Bedrettin Yıldırım      11- Önder Matlı      12- Cafer Yıldız      13- Cemile Yiğit      14- Sadettin Cangül      15- Ali Ömeroğlu      16- Fahrettin Keskin      17- Ayşe Hacıoğlu      18- Mahmut Turunç           DEMOKRAT PARTİ           1- Haydar Baş      2- Füsun Yaşar      3- Yusuf Öz      4- Ali Garaçoğlu      5- İbrahim Pekbay      6- Bilal Karamus      7- Azmi Kaya      8- Asuman Sevda Halaçlar      9- Gürcan Özsöz      10- Arslan Arslan      11- Ercan Ateş      12- Rüstem Önder      13- Yunus Demiray      14- Aysun Durak      15- Hidayet Sevinç      16- Nazlı Sargın      17- Metin Cerev      18- Nebahat Karadeniz           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Sena Kaleli      2- Turhan Tayan      3- İlhan Demiröz      4- Aykan Erdemir      5- Kemal Ekinci      6- Lale Karabıyık      7- Ali Semih Özsaraç      8- Salih Top      9- Yaşar Karagöz      10- Ulun Havva Kayı      11- Fatma Altay      12- Ahmet Aydın Akyol      13- Oğuz Altınok      14- Sevil Pamirol      15- Orhan Karabaş      16- Nurhayat Altaca      17- İnan Keser      18- Nuray Çohan           MİLLET PARTİSİ           1- Abdurrahman Önder      2- Mahmut Çil      3- Hüsamettin Akyıldız      4- Mehmet Kısa      5- Tevfik Teoman      6- Mehmet Ekiz      7- Ahmet Avcı      8- Mahmut Berkan Karakoç      9- Ayşe Demir      10- Faruk Tunalı      11- Nazmi Amiz      12- Münüre Cesur      13- Temel Kaya      14- Türkcan Sarıkaya      15- İbrahim Üstün      16- Kadir Kurt      17- Nilgül Baş      18- Ahmet Arık           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Mehmet Nizam Kağıtçıbaşı      2- Orhan Kılıç      3- Zafer Nas      4- Filiz Nas      5- Oktay Buzcu      6- Remziye Demiroğlu      7- Neslihan Koçak      8- Mesut Albayrak      9- Gülsün Sözmen      10- Erkan Gelenoğlu      11- Hasan Öztürk      12- Hasan Öztorun      13- Mehmet Sinan Tuğrul      14- Emine Küçükelliiki      15- Hakkı Kanbo      16- Mehmet Alkan      17- İsmail Güner      18- Serkan Lafcıoğlu           SAADET PARTİSİ           1- Şevket Kazan      2- Gökhan Gerçek      3- Salih Berber      4- Recep Aygün      5- Handan Demirtaş      6- Burak Çelik      7- Nebi Yurtsever      8- İbrahim Akbıyık      9- Mevlüde Kurtuluş      10- Ertan Sütçü      11- Kadriye Sayın      12- Necmettin Çamlıdere      13- Erdoğan Aydın      14- Neşe Yıldırım      15- Erhan Şeşen      16- Ebru Yeter      17- Ramazan Tekin      18- Serkan Demir           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Ergün Taşdemir      2- Tayyar Çelik      3- Ömürlü Cebe      4- Erkan Karamehmetoğlu      5- Selda Yılmaz      6- Nesrin Yıldızeli      7- Ali Bayrak      8- Gönül Turan      9- Sibel Torun      10- Hakan Tanrıkut      11- Belgin Acemoğlu      12- İlker Yasin Torun      13- İbrahim İçin      14- Uğurgül Karamehmetoğlu      15- Aylin Çelik      16- Cengiz Şen      17- İsmail Yavaş      18- Sezgin Çalışkan           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Ahmet Sünnetçioğlu      2- Ramazan Albay      3- Hayrunnisa Kökbıyık      4- Mehmet Karakoyun      5- İbadet Deniz      6- Fahrettin Uludağ      7- Mustafa Süngü      8- Soner Aksoy      9- Hasan Uçar      10- Fikret Serkan      11- Adnan Türkyılmaz      12- Suat Boz      13- Şaban Çelek      14- Muhammet Kocaman      15- Samet Doğan      16- Ali Yıldırım      17- Fatma Koca      18- Şaban Yıldırım           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- İsmet Büyükataman      2- Necati Özensoy      3- Cüneyt Karlık      4- Fevzi Zırhlıoğlu      5- Hasan Toktaş      6- Arif Demirören      7- Mehmet Ali Adak      8- Gülten Sürücü      9- Levent Burmalı      10- Yavuz Koca      11- İbrahim Yetim      12- Zafer Milli      13- Engin Er      14- Şenay Uslu Doğan      15- Levent Çelik      16- Yalçın Gürel      17- Orhan Babacan      18- Murtaza Kılıç           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- İbrahim Erol      2- Nazim Bektaş      3- Evren Uzgören      4- Burak Şunda      5- Adem Çelik      6- Yusuf Baştürk      7- Erhan Sönmez      8- Osman Filiz      9- Ahmet Üstün      10-Yılmaz Yorgun      11-Süleyman Desovalı      12-Necati Ayaş      13-Saliha Akdemir      14-Kıymet Kaya      15-Sevinç Akbunar      16-Kadriye Erol      17-Ahmet Günaydın      18-Gürkan Mustafa Sedef           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Salih Çam      2- Mehmet Yavuzkan      3- Eylem Yentürk      4- Ulvi Yavuz      5- Esen Ensari      6- Önder Dirik      7- Barış Erakkuş      8- Zafer Kırdar      9- Gonca Turgutoğlu Demir      10-Harun Yıldırım      11-Hüseyin Kargı      12-Sinem Yıldırım      13-Nevriye Çimenli      14-Murat Başaran      15-Murat İnan      16-Türker Civelek      17-Umhan Deniz      18-Günce Güneytepe           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Bilal Delibaş      2- İbrahim Çırak      3- Erol Odabaş      4- İlyas Öztürk      5- Nazmi Eğilmez      6- Yücel Aktaş      7- Osman Çırak      8- Zafer Yılmaz      9- İsmail Onar      10-Meryem Şahin      11-Saadet Tuncay      12-Ayhan Arslan      13-Metin Yalçın      14-Mikail Özaydın      15-Güngör Bayram      16-Burcu Gümüş      17-Mustafa Özturna      18-Leman Karabacak           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1-Ekrem Alfatlı      2-Salih Uçak      3-Ülkü Sonki Armutçu      4-Yakup Ayışık      5-Mualla Kaymak      6-Ömer Ünsal      7-Ayşenur Sevim      8-Müzeyyen Toprak      9-Ramazan Çakır      10-Orhan Özden      11-Zekiye Bilen      12-Selahattin Bayram      13-Fırat Gümüş      14-Adil Özek      15-İsmail Aslan      16-İlknur Çimen      17-Mehmet Selçuk Erginay      18-Mehmet Gebeş           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Hüseyin Kul      2- Ahmet Murat Özbilge      3- Kadir Evren      4- Hilmi Küçük      5- Türkan Demirörs      6- Nesrin Kalelioğlu      7- Metin Güneş      8- Fatih Dündar Gürel      9- Ziya Doğanay      10-Nuran Karabulut      11-İlhan Soysal      12-Türkan Kayacıkbaşı      13-Çağdaş Yıldız      14-Murat Sağduyu      15-Selçuk Orkan Süğlünoğlu      16-Mustafa Saraç      17-Cevat Erkul      18-Mesut Sevimli           BAĞIMSIZ           -Burcu Üzümcüler      -Mehmet Alanbel      -Mehmet Deniz Büyük      -Semi Kopuz

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