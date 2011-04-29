-BURSA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre, Bursa'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Bülent Arınç 2- Mustafa Öztürk 3- Hüseyin Şahin 4- Canan Candemir Çelik 5- İsmet Su 6- Mustafa Kemal Şerbetçioğlu 7- Hakan Çavuşoğlu 8- İsmail Aydın 9- Tülin Erkal Kara 10- Bedrettin Yıldırım 11- Önder Matlı 12- Cafer Yıldız 13- Cemile Yiğit 14- Sadettin Cangül 15- Ali Ömeroğlu 16- Fahrettin Keskin 17- Ayşe Hacıoğlu 18- Mahmut Turunç DEMOKRAT PARTİ 1- Haydar Baş 2- Füsun Yaşar 3- Yusuf Öz 4- Ali Garaçoğlu 5- İbrahim Pekbay 6- Bilal Karamus 7- Azmi Kaya 8- Asuman Sevda Halaçlar 9- Gürcan Özsöz 10- Arslan Arslan 11- Ercan Ateş 12- Rüstem Önder 13- Yunus Demiray 14- Aysun Durak 15- Hidayet Sevinç 16- Nazlı Sargın 17- Metin Cerev 18- Nebahat Karadeniz CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Sena Kaleli 2- Turhan Tayan 3- İlhan Demiröz 4- Aykan Erdemir 5- Kemal Ekinci 6- Lale Karabıyık 7- Ali Semih Özsaraç 8- Salih Top 9- Yaşar Karagöz 10- Ulun Havva Kayı 11- Fatma Altay 12- Ahmet Aydın Akyol 13- Oğuz Altınok 14- Sevil Pamirol 15- Orhan Karabaş 16- Nurhayat Altaca 17- İnan Keser 18- Nuray Çohan MİLLET PARTİSİ 1- Abdurrahman Önder 2- Mahmut Çil 3- Hüsamettin Akyıldız 4- Mehmet Kısa 5- Tevfik Teoman 6- Mehmet Ekiz 7- Ahmet Avcı 8- Mahmut Berkan Karakoç 9- Ayşe Demir 10- Faruk Tunalı 11- Nazmi Amiz 12- Münüre Cesur 13- Temel Kaya 14- Türkcan Sarıkaya 15- İbrahim Üstün 16- Kadir Kurt 17- Nilgül Baş 18- Ahmet Arık LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Mehmet Nizam Kağıtçıbaşı 2- Orhan Kılıç 3- Zafer Nas 4- Filiz Nas 5- Oktay Buzcu 6- Remziye Demiroğlu 7- Neslihan Koçak 8- Mesut Albayrak 9- Gülsün Sözmen 10- Erkan Gelenoğlu 11- Hasan Öztürk 12- Hasan Öztorun 13- Mehmet Sinan Tuğrul 14- Emine Küçükelliiki 15- Hakkı Kanbo 16- Mehmet Alkan 17- İsmail Güner 18- Serkan Lafcıoğlu SAADET PARTİSİ 1- Şevket Kazan 2- Gökhan Gerçek 3- Salih Berber 4- Recep Aygün 5- Handan Demirtaş 6- Burak Çelik 7- Nebi Yurtsever 8- İbrahim Akbıyık 9- Mevlüde Kurtuluş 10- Ertan Sütçü 11- Kadriye Sayın 12- Necmettin Çamlıdere 13- Erdoğan Aydın 14- Neşe Yıldırım 15- Erhan Şeşen 16- Ebru Yeter 17- Ramazan Tekin 18- Serkan Demir HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Ergün Taşdemir 2- Tayyar Çelik 3- Ömürlü Cebe 4- Erkan Karamehmetoğlu 5- Selda Yılmaz 6- Nesrin Yıldızeli 7- Ali Bayrak 8- Gönül Turan 9- Sibel Torun 10- Hakan Tanrıkut 11- Belgin Acemoğlu 12- İlker Yasin Torun 13- İbrahim İçin 14- Uğurgül Karamehmetoğlu 15- Aylin Çelik 16- Cengiz Şen 17- İsmail Yavaş 18- Sezgin Çalışkan HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Ahmet Sünnetçioğlu 2- Ramazan Albay 3- Hayrunnisa Kökbıyık 4- Mehmet Karakoyun 5- İbadet Deniz 6- Fahrettin Uludağ 7- Mustafa Süngü 8- Soner Aksoy 9- Hasan Uçar 10- Fikret Serkan 11- Adnan Türkyılmaz 12- Suat Boz 13- Şaban Çelek 14- Muhammet Kocaman 15- Samet Doğan 16- Ali Yıldırım 17- Fatma Koca 18- Şaban Yıldırım MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- İsmet Büyükataman 2- Necati Özensoy 3- Cüneyt Karlık 4- Fevzi Zırhlıoğlu 5- Hasan Toktaş 6- Arif Demirören 7- Mehmet Ali Adak 8- Gülten Sürücü 9- Levent Burmalı 10- Yavuz Koca 11- İbrahim Yetim 12- Zafer Milli 13- Engin Er 14- Şenay Uslu Doğan 15- Levent Çelik 16- Yalçın Gürel 17- Orhan Babacan 18- Murtaza Kılıç DOĞRU YOL PARTİSİ 1- İbrahim Erol 2- Nazim Bektaş 3- Evren Uzgören 4- Burak Şunda 5- Adem Çelik 6- Yusuf Baştürk 7- Erhan Sönmez 8- Osman Filiz 9- Ahmet Üstün 10-Yılmaz Yorgun 11-Süleyman Desovalı 12-Necati Ayaş 13-Saliha Akdemir 14-Kıymet Kaya 15-Sevinç Akbunar 16-Kadriye Erol 17-Ahmet Günaydın 18-Gürkan Mustafa Sedef TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Salih Çam 2- Mehmet Yavuzkan 3- Eylem Yentürk 4- Ulvi Yavuz 5- Esen Ensari 6- Önder Dirik 7- Barış Erakkuş 8- Zafer Kırdar 9- Gonca Turgutoğlu Demir 10-Harun Yıldırım 11-Hüseyin Kargı 12-Sinem Yıldırım 13-Nevriye Çimenli 14-Murat Başaran 15-Murat İnan 16-Türker Civelek 17-Umhan Deniz 18-Günce Güneytepe MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Bilal Delibaş 2- İbrahim Çırak 3- Erol Odabaş 4- İlyas Öztürk 5- Nazmi Eğilmez 6- Yücel Aktaş 7- Osman Çırak 8- Zafer Yılmaz 9- İsmail Onar 10-Meryem Şahin 11-Saadet Tuncay 12-Ayhan Arslan 13-Metin Yalçın 14-Mikail Özaydın 15-Güngör Bayram 16-Burcu Gümüş 17-Mustafa Özturna 18-Leman Karabacak BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1-Ekrem Alfatlı 2-Salih Uçak 3-Ülkü Sonki Armutçu 4-Yakup Ayışık 5-Mualla Kaymak 6-Ömer Ünsal 7-Ayşenur Sevim 8-Müzeyyen Toprak 9-Ramazan Çakır 10-Orhan Özden 11-Zekiye Bilen 12-Selahattin Bayram 13-Fırat Gümüş 14-Adil Özek 15-İsmail Aslan 16-İlknur Çimen 17-Mehmet Selçuk Erginay 18-Mehmet Gebeş DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Hüseyin Kul 2- Ahmet Murat Özbilge 3- Kadir Evren 4- Hilmi Küçük 5- Türkan Demirörs 6- Nesrin Kalelioğlu 7- Metin Güneş 8- Fatih Dündar Gürel 9- Ziya Doğanay 10-Nuran Karabulut 11-İlhan Soysal 12-Türkan Kayacıkbaşı 13-Çağdaş Yıldız 14-Murat Sağduyu 15-Selçuk Orkan Süğlünoğlu 16-Mustafa Saraç 17-Cevat Erkul 18-Mesut Sevimli BAĞIMSIZ -Burcu Üzümcüler -Mehmet Alanbel -Mehmet Deniz Büyük -Semi Kopuz