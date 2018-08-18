Bursa- İzmir karayolunda trafik yoğunluğu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar, Bursa-İzmir karayolunda yoğunluğa neden oldu. Oluşan araç konvoyunda güneşin altında saatlerce bekleyen sürücüler ve yolcular zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

​Marmara Bölgesi\'nde yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı nedeniyle dokuz günlük tatili fırsat bilip, Balıkesir\'in sahil ilçeleri ile Ege kıyılarına gitmek için yola çıktı. Tatilciler, karayollarında yoğunluğa neden oldu. Bursa-İzmir karayolunun Uluabat mevkiinde uzun kuyruklar oluştu. Sürücüler ve yolcular, sıcak havada saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yaşanan yoğunluk, drone ile de havadan görüntülendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatilinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için önlemleri artırdı.

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