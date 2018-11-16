Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava engeli

BURSA,(DHA)- BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa-istanbul arasındaki karşılıklı deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Gün içindeki diğer seferlerin yapılıp yapılamayacağı hava koşullarındaki değişime göre belirlenecek.

BUDO’nun resmi İnternet sitesinde yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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