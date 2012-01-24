Bursa İmam Hatip Lisesi'nde kız-erkek öğrenciler ayrıldı!

T24- Bursa İnegöl İmam Hatip Lisesi'nde kız ve erkek öğrencilerin farklı sınıflara ayırıldığı ve okulda başörtüsü takıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi. Haberi Milli Gazete duyurdu.



Milli gazetede ''Müfettişler başörtüsü avında'' başlığıyla yayımlanan(24 ocak 2012) haber aynen şöyle:

Müfettişi gören haber versin!



Öğrenci velisi: Bu sorunu çözün



Başı açık fotoğraf istediler



Hükümet sırt çeviriyor



'İnsan hakları ihlalidir'



Milli gazetede ''Müfettişler başörtüsü avında'' başlığıyla yayımlanan(24 ocak 2012) haber aynen şöyle:İnegöl İmam Hatip Lisesi'ne aniden teftişe gelen Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, bayan öğretmen ve öğrencilerin derslere başörtülü olarak girdiklerini, kız-erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda ders gördüklerini gerekçe göstererek okul yönetimi hakkında tutanak tuttu.Bursa İnegöl İmam Hatip Lisesi'ne teftişe gelen Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, öğrencilerin derslere başörtülü alınmalarına, kız-erkek ayrı sınıflarda ders görmelerine ve bazı öğretmenlerin okula başörtülü girmelerini yönetmeliğe aykırı bularak öğretmenler ve yöneticiler hakkında tutanak tuttu.Geçtiğimiz ay İnegöl İmam Hatip Lisesi'ne aniden teftişe gelen Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, bayan öğretmen ve öğrencilerin derslere başörtülü olarak girdiklerini ve kız-erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda ders gördüklerini gerekçe göstererek okul yönetimi hakkında tutanak tuttu. Okul yönetimine de 'gözümüz üzerinizde' imasında bulundular. Öğrenci ve öğretmenleri müfettiş korkusu sardı.Okul müdürünün 'müfettişi gören olursa öğretmenlere ve sınıflara haber versin' talimatı da konuşulanlar arasında. Öğrenci velileri bu duruma tepkili; "Nasıl oluyor da Başbakan'ı da imam hatip mezunu olan bir ülkede bu yasak sürüyor. Nasıl oluyor da Başbakan buna 'dur' demiyor."Öğrenci velilerinden Salih Döğenci, müfettişlerin 'bir ay gözümüz üzerinizde' diyerek okul yönetimini mercek altına aldıklarını belirtti. Öğretmenlerin derslere perukla girmeye başladıklarını ifade eden Döğenci, "Öğretmenler çantalarında peruk taşıyorlar. Okul müdürü de müfettişleri kim görürse sınıflara ve öğretmenlere haber vermesi talimatını vermiş" dedi.Öğrenci velisi Salih Döğenci, başörtü yasağının dayatma olduğunu belirterek, hükümetin bu sorunu çözmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan'ın da imam hatip mezunu olduğunu söyleyen Döğenci, "10 yıldır iktidarı elinde bulunduran imam hatip liseli Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi, ne yazık ki hâlâ böyle bir uygulamanın sorumluluğunu ellerinde bulundurmaktadır. AKP iktidarının bu soruna acilen bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Bu müfettişler hakkında gerekli incelemenin yapılmasını ve İnegöl İmam Hatip Lisesini rahat bırakmalarını istiyoruz. Aynı zamanda gerekli müfredat ya da kanun değişikliği yapılarak başta ortaöğretim, üniversite ve kamu düzeyinde başörtüsü sorununun çözüme kavuşturulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.2011-2012 eğitim-öğretim yılı başlangıcında okula kayıt yaptırmak isteyen kız öğrencilerden başı açık fotoğraf istenmişti. Bu uygulama öğrenci velilerini şaşkına uğrattı. Dinin temel esaslarından olan başörtüsünün dini eğitim yeri olan imam hatip liselerinde yasak olması ise tepkilere neden oldu.Yasağın üzücü olduğunu dile getiren AGD İnegöl İlçe Başkanı Kenan Alemdar, "Başbakan ve birçok bakanın imam hatip mezunu olduğu bir AKP iktidarı döneminde başörtü yasağı uygulamasının devam etmesi büyük bir üzüntü vermektedir. Önce ahlak ve maneviyat düsturu ile ülkemizin dört bir yanında kurulan imam hatip liseleri, genç nesillerin temel dini ve pozitif ilimleri aldıkları kurumlar oldu. Ancak gelinen noktada AKP iktidarı kendi temelini oluşturan bu kurumlara sırt çevirmiş ve onları kendi kaderleriyle baş başa bırakmıştır" ifadelerini kullandı.İHH Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülden Sönmez, İnegöl İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan durumu, "hukuk ve insan hakları ihlali" olarak değerlendirdi. Yasakçılar hakkında tutanak tutulması gerektiğini belirten Sönmez, "Başörtüsüyle ilgili yapılan bu uygulamalar hukuk ve insan hakları ihlalidir. Bir kadın kendi inancının gereği olarak başörtü takabilir. Bu hem din hem de kıyafet özgürlüğüdür. Türkiye'de maalesef bu konuyla ilgili ihlaller, okullarda ve memuriyette insanları baskı altında bırakıyor.Başörtü yasağının imam hatiplerde de uygulanması daha enteresan bir durum. İmam hatipler, dini ve fenni eğitimin birleştirildiği okullardır. Yaşananlar ise çelişkiyi gözler önüne seriyor. Öğrenci ve öğretmenlerle ilgili başörtü engelinin kaldırılması lazım. Bunu engelleyen her kimse bunlar hakkında tutanak tutulması gerekiyor" şeklinde konuştu.