Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 20'nci kuruluş yıl dönümünde pastalı kutlama

BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve dünya standartlarında bir bahçe olarak sadece 2018 yılında 820 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi (Bursa Zoo), Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve öğrencilerin katıldığı etkinlikle 20\'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Her yıl artan coşkuyla gerçekleştirilen kuruluş yıldönümü kutlamaları, bu yıl da hayvanat bahçesinin konferans salonunda düzenlenen programda, İstiklal Marşı’nın okunması ve protokol konuşmalarıyla başladı. Salonu dolduran Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yavuz Selim ve Remzi Zümrüt ilkokullarından öğrencilere ilk olarak Bursa Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nermin Sığırcı hitap etti. Sığırcı, konuşmasında, 10 Kasım 1998 tarihinde kurulan hayvanat bahçesinin geçirdiği değişim ve dönüşümü anlattı. Sığırcı’nın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, duygu ve düşüncelerini dile getirerek hayvanat bahçesini Bursa’ya kazandıran ve salonda bulunan Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker’i öğrencilere alkışlattı. Etkinlikte ayrıca katılımcılara sinevizyon gösterisi eşliğinde bahçede yer alan hayvanlar ile kampüsün teknik kapasitesi anlatıldı.

BAŞKAN AKTAŞ HAYVANLARI BESLEDİ

Bursa Zoo Konferans Salonu\'nda başlayan programın ardından Başkan Aktaş, faytonla bahçe turu gerçekleştirdi. Gergedan barınağında 20\'nci yıl pastasını kesen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, ardından Bursa Hayvanat Bahçesi yönetimi tarafından hazırlanan ve bahçedeki hayvanları konu alan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Başkan Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ve beraberindekilerle birlikte fok, zürafa, lemur ve aslan barınaklarını da gezerek, hayvanları elleriyle besledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, içinde yaşayan hayvanların refahının en üst düzeyde tutulduğu Bursa Zoo’nun insanların doğaya olan özlemlerini karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

\'ÖNÜMÜZDEKİ YIL FİL, SU AYGIRI, TİMSAH VE ÇİFT HÖRGÜÇLÜ DEVELER GELECEK\'

Hayvanat bahçesinin gör-hisset-koru temasıyla doğa ve hayvan sevgisi, çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu sene gergedan ve kırmızı panda barınaklarını bahçemize kazandırdık. Mayıs ayında 2 adet erkek beyaz gergedan Avusturya-Salzburg Hayvanat Bahçesi’nden, 1 adet erkek beyaz gergedan da Fransa-Beauval Hayvanat Bahçesi’nden getirildi. Ayrıca bahçemize 2 adet kırmızı panda kazandırılmıştır. Önümüzdeki yıllarda 110 bin metrekare alan kamulaştırılarak fil, su aygırı, timsah, çift hörgüçlü develer ve mandrill gibi farklı türlerin bahçemize kazandırılmasını planlıyoruz. Hayvanat bahçemizin 20\'nci yılına girdiği bu anlamlı günde, böylesine önemli bir değerin Bursa’ya kazandırılmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum” dedi.