BURSA, (DHA)- BURSA Gayrimenkul Fuarı\'nın yatırım yapmak ve birikimlerini doğru değerlendirmek isteyenlere, kârlı ve her bütçeye hitap edecek fırsatlar sunduğu belirtildi.

Kentlerde riskli ve eski yapıların sağlıklı, güvenli ve konforlu konutlara dönüştürülmesi ve kentin çehresinin değiştirilmesini ele alan kentsel dönüşüm projeleri İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ile Rising City Gayrimenkul Fuarı’nda sergileniyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık öncülüğünde gerçekleştirilen Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ile Bursa Gayrimenkul Fuarı kapılarını açtı.

Türkiye’nin ikinci büyük buluşması olan Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ile ilk iki yıl içerisinde konut satışlarına getirdiği hareket ile dikkat çeken Bursa Gayrimenkul Fuarı üçüncü kez kapılarını açtı. Toplam 195 firmanın katılımıyla, 6 ayrı salondan oluşan 35 bin metrekare alanda eş zamanlı hazırlanan fuarlar, TÜYAP Bursa çatısı altında sektörlerin nabzını tutmaya devam edecek. Gayrimenkul ve inşaat sektörünün kalbinin attığı fuara, 30’u aşkın ülkeden 300’den fazla yabancı alıcı geldi.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 15 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2 milyondan fazla insana istihdam sağlayan, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir konumunda bulunan inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesine büyük güç kattığını söyledi.

BTSO Başkanı Burkay, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve cazibe merkezi kimliğinin yabancı yatırımcıların da ilgisini çektiğini vurguladı. 2017 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında Bursa’nın yaklaşık 1500 konut satışıyla İstanbul ve Antalya’nın ardından 3\'üncü sırada tamamladığını belirten İbrahim Burkay, “Ülkemiz inşaat ve gayrimenkul sektöründe dünyanın da kabul ettiği bir başarıya sahip. Ülke ekonomimizin dinamosu olan sektörümüzün gelecek yıllarda da başarılı grafiğini sürdüreceğine inanıyorum. Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-Bursa-İzmir yeni otoyolu ile Marmara havzasının kuzey-güney aksının oluşturulması, kentimizi bölgenin önemli bir merkezi konumuna getiriyor” dedi.

HER BÜTÇEYE HİTAP EDİYOR

Bursa Gayrimenkul Fuarı’nın ilk yılından beri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonda, İMSİAD ve BEMO işbirliği ile düzenlendiğini ve sektörden gördüğü ilgi ile marka haline geldiğini belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, şunları söyledi:

“Salon 2, 3 ve 4’te hazırlanan ve hızla gelişen Bursa’da düzenlenen, kapsamında müteahhitlik firmaları ve gayrimenkul danışmanlık şirketlerini ağırlıklı bulunduran Bursa Gayrimenkul Fuarı, çok amaçlı. Tüketim amaçlı konut taleplerinin yanı sıra ev, ofis, arsa, dükkân gibi gayrimenkullere yatırım yapmak ve birikimlerini doğru değerlendirmek isteyen kişilere, aradıkları kârlı ve her bütçeye hitap edecek fırsatlar sunuyor. Konforu şehir merkezinde arayan kitleye de şehir merkezinden uzakta doğal hayat içinde olmayı tercih eden kitleye de uygun projelerin de yer aldığı fuar süresince gerçekleşen bağlantılar ile konut satışlarına katkı sağlanıyor. Konutların proje maketleri ile yer alacağı fuar, ziyaretçilerin inşa edilecek konutların planlarını görmelerine, yapılacak lansmanlar ile her bütçeye hitap eden cazip fiyatlı yatırım fırsatlarını yakalamalarına olanak sağlayacak. Bursa ve ilçelerinin vizyonunu geliştirmesi hedeflenen kentsel dönüşüm ilgi gösteren Bursalılar örnek projeleri fuarda inceleme fırsatı bulacak.”



