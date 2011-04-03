Bursa Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan indirdi

T24- Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Bursaspor arasında yapılan maç başladığı gibi golsüz bitince Fenerbahçe liderlik koltuğunu Trabzon'a kaptırdı.



Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, rakip ceza alanı içinde ilk 35 dakika içinde gol pozisyonu üretemedi. 36. dakikada Niang, 41. dakikada da Mehmet Topuz ile ceza alanı içinde yakaladığı iki gol pozisyonunu değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol atmadı.

Karşılaşmaya temkinli başlayan Bursaspor ise Fenerbahçe’nin baskısına rağmen rakibine ceza alanı içinde ilk dakikalarda pozisyon vermezken, kontrataklarla rakip kalede pozisyonlar buldu. 16. dakikada Ozan İpek ile önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremeyen konuk ekip, ilk yarıda rakibine de gol şansı tanımadı.

12. dakikada Ozan İpek’in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Miller’in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel’de kaldı.

16. dakikada sağdan Ali’nin ortasında ceza alanı içinde arka direkte müsait durumda Ozan İpek’in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

34. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan Niang’ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Mehmet Topuz’un sağdan ortasında ceza alanı içinde arka direkte müsait durumda topu önünde bulan Niang, kötü bir vuruş yapınca, sarı-lacivertliler önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

41. dakikada Andre Santos’un soldan ortasında, ceza alanı içinde Mehmet Topuz’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45 artı 1. dakikada Gökhan Gönül’ün uzun taç atışında ceza alanı içinde Serdar Aziz ile ikili mücadelede Semih yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncuların penaltı beklediği pozisyonda hakem Kuddusi Müftüoğlu ’devam’ derken, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu dışarı çıkmadan sol çizgide yakalayan Özer, altı pasa gönderdi. Savunmada İbrahim’in müdahale ettiği meşin yuvarlağı kaleci Ivankov kale önünde kontrol etti. Bu pozisyondan sonra hakem karşılaşmayı bitirirken, sarı-lacivertli futbolcular hakem Kuddusi Müftüoğlu’nun çevresini sararak, itiraz ettiler.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

56. dakikada sağdan Mehmet Topuz’un ortasında penaltı noktası üzerinde Alex’in kafa vuruşunda, altı pasta Semih’ten önce topa kafayla müdahale eden İbrahim, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada Mehmet Topuz’un ceza alanı dışından sağ çaprazdan sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada soldan Yobo’nun ortasında ceza alanı içinde Niang’nın kafayla indirdiği topa altı pasta Alex’in yatarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ivankov topu kontrol etti.

66. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Alex’in kaleye gönderdiği top, direğin üstünden auta gitti.

67. dakikada ceza alanı dışından Vederson’un şutunda, top yandan auta çıktı.

73. dakikada ceza alanı dışından serbest atış kullanan Alex’in ceza alanına gönderdiği topa altı pasta Lugano’nun vuruşunda, kaleci Ivankov iki hamlede topu kontrol etti.

81. dakikada Niang’ın pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül’nün sert şutunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

86. dakikada sağdan Gökhan Gönül’ün ortasında ceza alanında iyi yükselen Alex’in vuruşunda, Brezilyalı futbolcuyla beraber yükselen Serdar Aziz’ın sırtına çarpan topu kaleci Ivankov son anda direğin dibinden tokatlarken, savunma topu uzaklaştırdı.

87. dakikada Sercan’ın pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Altidore’dan önce ileri çıkan kaleci Volkan Demirel, topu uzaklaştırdı.

90. dakikada Fenerbahçe’nin ceza alanın içinde kazandığı en direkt serbest vuruşta, Alex’in dokunduğu topa sert vuran Cristian’ın sert şutunda, meşin yuvarlak barajdan döndü.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xxx, Lugano xx, Yobo xx, Andre Santos xx (Dk. 71 Dia x), Mehmet Topuz xx, Cristian xx, Özer xx (Dk. 80 Gökay x), Alex xx, Niang x, Semih xx (Dk. 70 Caner x)

Bursaspor: Ivankov xxx, Ali xx (Dk. 75 Bekir Ozan x), Serdar Aziz xxx, İbrahim xxx, Vederson xx, Volkan Şen xx (Dk. 80 Sercan x), Svensson xxx, Ergic xx, Ozan İpek xx, Batalla xx (Dk. 86 Altidore x), Miller xx

Sarı Kartlar: Dk. 42 Volkan Şen, Dk. 50 Ozan İpek, Dk. 63 Ali, Dk. 72 İbrahim (Bursaspor), Dk. 56 Andre Santos (Fenerbahçe)