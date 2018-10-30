Bursa eski Valisi Harput'un ev hapsinin kaldırılması talebine ret

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA eski Valisi Şahabettin Harput\'un da aralarında bulunduğu 11\'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında savcı, tutuksuz sanıklardan 4\'ünün tutuklaması, Harput hakkında da yurt dışı yasağı konularak ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu. Savcının talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu 11 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, sanık avukatlarının savunma yapması için duruşmayı erteledi.

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput\'un da aralarında bulunduğu FETÖ/PDY davasında 11\'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan 10’u hazır bulunurken, biri ise SEBGİS sistemiyle katıldı. Duruşmada eski vali Şahabettin Harput ile sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu. Mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanıklar iş insanları Hilmi Gülcemal, Feridun Kahraman, Şakir Unutkan ve Emin Akça\'nın tutuklanmasını, yurt dışı yasağı konularak eski vali Şahabettin Harput\'un hakkındaki ev hapsinin kaldırılmasını, 60 sanığa örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini, sanıkların örgüte finansman sağlamaktan ise beraatlerini, tutuksuz sanıklar arasında bulunan Selamettin Özgörüş ve Mahmut Kesici\'nin de etkin pişmanlık yasasından faydalanmalarından dolayı beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 2 saat aradan sonra kararını açıkladı. Heyet, tutuksuz yargılanan 4 sanığın tutuklanmasına yer olmadığına karar verip, Harput’un ev hapsinin kaldırılması talebini ise reddetti.

Mahkeme heyeti, 11 sanığın ise tutukluluk hallerin devamına karar verip, sanık avukatlarının savunma yapması için duruşmayı 27 Kasım\'a erteledi.



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