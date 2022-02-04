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Yaşam

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, 23 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti

04 Şubat 2022 16:38

Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Engin Akpınar, 23 Ocak'ta fenalaşınca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilip tedaviye alınan Akpınar, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2'nci sınıf emniyet müdürü olan Engin Akpınar için yarın İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenmesi bekleniyor. (DHA)

bursaemniyet müdür yardımcısı
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