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Bursa’da üç ayda 29 hekim istifa etti

"Bazı hastanelerde yatacak yer kalmadı, pozitif çıkan hasta sayısının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz"

01 Eylül 2020 13:33

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, hekimler ve sağlık çalışanlarının, kötü çalışma şartları nedeniyle tükenme noktasına geldiğini belirterek, "Sadece Bursa'da son 3 ayda 29 hekim kamudan istifa etti" dedi.

"Biz bu sayıları açıklamadık, çünkü elimizde somut bir kanıt yok. Meslektaşlarımızdan duyduklarımız var ki onlar da vaka sayılarının söylenenden çok daha fazla olduğu yönünde. Bazı hastanelerde yatacak yer kalmadı, pozitif çıkan hasta sayısının ise çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. İl Pandemi Kurulu’nda yer almak istediğimizi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne ilettik, cevap bile vermediler.

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak kırgınız. Salgınla mücadelede yük halka ve sağlık çalışanlarına yüklendi. Süreci yönetmesi gereken kamudur. Kuralları ve önlemleri uygulaması gerekenler, bunları yapmayıp her şeyi halktan ve sağlık çalışanlarından bekleyemez.

Sağlık çalışanlarını koruyamayanlar, halkı hiç koruyamaz. Öncelikle sağlık çalışanlarının, hekimlerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Bursa’da son 3 ayda 29 hekim kamudan istifa etti. Kayıtlarımıza göre, bu arkadaşlarımızdan 21’i özel sektöre geçerken, 4’ü muayenehane açtı, 4 meslektaşımız ise emekliliği seçti."

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