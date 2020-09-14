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Bursa’da tanımadığı adam tarafından dövülen Ali Şeker, hastanede hayatını kaybetti

14 Eylül 2020 17:03

Bursa’da yolda yürürken tanımadığı Ferhat Saka tarafından pantolon kemeri, tekme ve yumruklarla dövülen Ali Şeker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ferhat SakaAli Şeker
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