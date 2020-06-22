Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın babası: Kızımı en kısa sürede bulsunlar

Bursa’da yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen’in babası Nezir Bilen kızının bir an önce bulunmasını istedi. Dün geceden beri çalışan yetkililere teşekkür eden Bilen, "Biz gidene kadar yollar kapanmış. Telefonlarına da ulaşamadık. Başka köy yolu kullanarak gittik ama onları bulamadık" dedi.

Bursa'da dün aksam üstü etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesinde sele dönüştü. Sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları sürüyor.

5 çocuğundan biri olan Derya’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nezir Bilen, “Yağmur yağmaya başladığında kızım beni aradı. Bahçeyi sel aldığını duyunca kaçıp oradan kurtulmalarını istedim. 'Baba korkuyorum beni kurtar' diye ağladı. Ben de yola çıktım ancak ulaşamadık. Biz gidene kadar yollar kapanmış. Telefonlarına da ulaşamadık. Başka köy yolu kullanarak gittik ama onları bulamadık. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür ediyorum. Benim kızımı en kısa sürede bulsunlar, tek dileğim budur” dedi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Nezir Bilen'i yakınları teselli etti.

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