Bursa'da şarbon tespit edilen belediye mezbahası ve hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Bursa'da bir mezbahada şarbon tespit edilmesi nedeniyle, belediye mezbahası ve hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Bursa'da, kesim için mezbahaya getirilen büyükbaş hayvanda şarbon tespit edildi. Belediye mezbahası ve hayvan pazarı, Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla tedbir amaçlı 15 günlüğüne kapatıldı.