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Bursa'da merdivenaltı maske üreten imalathane sahibi kendini böyle savundu: İznim yok, deneme aşamasındayım!

02 Nisan 2020 14:50

Bursa'da merdivenaltı maske üretildiği değerlendirilen imalathaneye baskın düzenlendi. Sağlıksız koşullarda üretilen maskelere el konulurken, imalathane sahibi kendisini, "İznim yok. Deneme aşamasındayım" sözleriyle savundu.

Bursa’da Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşın en çok talep ettiği dezenfektan ve maske üreten iki merdiven altı imalathaneye baskın yaptı.

Bir ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri merdivenaltı maske üretimi yapılan bir imalathaneye baskın düzenledi.

Vatandaşların virüsten korunmak için yoğun şekilde talep ettikleri maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen şüphelinin, ayaklar altında ve son derece sağlıksız koşullar da ürettiği kaçak maskelere el koyuldu.

Üretime devam ettiği binlerce adet maske ile yakalanan kişi, "İznim yok. Deneme aşamasındayım" sözleri ile kendisini savundu.

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