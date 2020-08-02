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Bursa'da makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı: 20'den fazla küçükbaş hayvan hayatını kaybetti

02 Ağustos 2020 17:38

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Yangında 20'den fazla küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

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