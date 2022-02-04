Bursa'da kafe ve barlar ışıklarını söndürerek yüksek elektrik zammını protesto etti, müşteriler alkışlarla destekledi

Bursa'da 77 kafe, bar ve restoran saat 21.00-22.00 arasında ışıklarını kapatarak elektrik zamlarını protesto etti. Mekanların elektriklerini kapatarak mumlarla ve alkışlarla yapılan protestoya, müşteriler de destek verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı ve Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde bulunan bir barın işletmecisi Turgay Güler, "Zamlar geri çekilene kadar her gün saat 21.00'de bu eylemi yapacağız" dedi. Güler, geçen ay 9 bin TL gelen elektrik faturasının bu ay 23 bin TL'ye çıktığını söyledi.

"Bursa Cafe-Restaurant, Lokanta, Çay Bahçesi İşletmecileri" adına protesto ile ilgili yazılı açıklama da yapıldı. Açıklama şöyle:

"Yeni yılla birlikte başlayan ve halen devam eden zamlar karşısında işletme faaliyetlerimizi sürdüremez hale geldik. Yüzde 125 gibi daha önce görülmemiş oranda gelen elektrik zamları nedeniyle işletmeler faturalarını ödeyemez duruma getirilirken, elektrik ve doğal gaz (doğal gaz yüzde 50) zamları sonucunda enerji maliyetlerindeki artış, işletmelerin ödediği kira bedelinin bile üzerine çıkmıştır. Bu koşullarda işletmelerin ayakta kalması gittikçe zorlaşmaktadır. Ülkemizde yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle, talepte ciddi bir daralma yaşayan kafe, restoran, lokanta vb. işletmeler zamlı maliyetli ürünleri fiyatlarına yansıtamamaktadır. Mekanlar her geçen gün boşalırken, iş yapamazken, zararlar büyümeye devam etmektedir. Pandemi kaynaklı kapatmalar nedeniyle zaten borç ve kredi batağında bulunan yeme-içme sektörü, enerji giderleri ve her alanda gelen zamlar nedeniyle daha büyük bir açmazın içine girmiştir.

Türkiye’nin tamamını ilgilendiren, her haneyi her iş kolunu etkileyen enerji maliyetlerindeki artış, hayat standartlarımızı, ticari faaliyetlerimizi, iş yapma kapasitemizi, verimliliğimizi onarılmaz bir şekilde etkilemektedir. Bu koşullarda işletmelerimizin ayakta durması, bu kışı geçirmesi imkansız hale gelmiştir. İşletmelerimizin devamı için yapılan zamları geri alın. 04 Şubat 2022 tarihinde, saat 21.00-22.00 arasında elektrik zamlarına gelen yüzde 125 artış nedeniyle işyerlerimizi karartıyoruz. Kamuoyuna ve misafirlerimize duyurur, desteklerini bekleriz."