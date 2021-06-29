Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.</p>\n<p>Olayda iki kişi yaralanırken uçakta maddi hasar meydana geldi.</p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x82bxke" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>