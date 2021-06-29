T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

29 Haziran 2021 15:38

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Yenişehir ilçesi yakınlarındaki havalimanına yaklaşırken, meyve bahçesine zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Olayda iki kişi yaralanırken  uçakta maddi hasar meydana geldi.

bursaeğitim uçağıYenişehirmeyve bahçesizorunlu iniş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24