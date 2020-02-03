Bursa'da depreme dayanıksız olan 24 okul yıkılacak

Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinde Bursa'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 24 okulun yıkılmasına karar verdi. Bugün o okulların öğrencileri okullarına son kez gitti.

Okul yöneticileri, öğrenci ve velilere tebligat yaparak bugünden itibaren başka okullarda eğitim göreceklerini açıkladı.

Yapılan incelemeler sonucu Bursa'da 24 İlk, orta ve lisenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu bu okullar hakkında yıkım kararı çıktı. Velilere çocuklarının öğrenim gördüğü okullarıyla ilgili bilgi verilirken öğrenciler bugün son defa okullarına gitti.

Çocuklarını son kez okula getiren veliler, ''Okulumuz başka bir yere taşınacak diye üzgünüz, ancak depreme dayanıklı okula taşındıkları için mutluyuz. Biz okulun taşınmasını cuma günü öğrendik, bugün çocuklarımızı son kez okula getirdik'' dedi.

Bursa'da yıkılıp, taşınacak olan okulların listesi şöyle: