Bursa'da denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bir kadının cansız bedeni bulundu. Cesedin, Zeliha Oral’a (53) ait olduğu öğrenildi

Gemlik ilçesine bağlı Büyükkumla Mahallesi'nde çevrede bulunan vatandaşlar denizde kadın cesedi görerek jandarmayı aradı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve Gemlik Belediyesi Cankurtaran ekipleri tarafından kıyıya taşınan cesedin, Zeliha Oral’a (53) ait olduğu öğrenildi. Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrasında cenaze, Gemlik Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İntihar şüphesi ile hastaneye gitmiş

Oral'ın bir gece önce, ilk olarak Gemlik’te bulunan bir özel hastaneye, ardından da Gemlik Devlet Hastanesi'ne intihar şüphesi ile getirildiği öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Oral’ın cansız bedeni, Büyükkumla Sahili'nde bulundu. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. (İHA)