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Bursa'da çöp konteynerinde 28 kilo uyuşturucu bulundu

13 Ağustos 2021 10:48

Bursa İnegöl'de çöp konteynerinde 29 paket halinde toplam 28 kilo 682 gram uyuşturucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu maddelerin Yenice Mahallesi Refah Sokak’taki çöp konteynerinin içinde saklandığını tespit etti. Polis ekiplerince yapılan operasyonda çöp konteynerinde 29 paket halinde toplam 28 kilo 682 gram sentetik bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyet ekipleri, uyuşturucu maddeleri çöpte saklayan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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