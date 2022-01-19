Bursa'da bir grup öğrenci öğretmenlerinin arkadan fotoğrafını çekip Whatsapp'ta iğrenç yazışmalar yaptı

Bursa'da bir okul, öğrencilerin kadın öğretmeni taciz etmeleri ile gündemde. Skandalın yaşandığı okulda bir grup öğrenci, sınıfta ders anlatan yabancı dil öğretmeni M.'nin fotoğrafını paylaşarak, iğrenç yazışmalar yaptı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; Bursa’daki Kırcılar Anadolu Lisesi, skandal taciz olayı ile gündemde. Bir grup öğrenci, yabancı dil öğretmeni M.’nin ders sırasında arkadan fotoğrafını çekerek, önce WhatsApp grubunda ardında da snapchat isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Öğrencilerin burada öğretmenleri hakkında iğrenç yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Savcılığın yolunu tutan öğretmen ve ailesi olayın sorumluları hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kız öğrenci haberdar etti

Utanç verici paylaşımları fark eden bir kız öğrenci durumu öğretmene bildirdi. Fotoğrafını ve hakkında yapılan paylaşımları gören M. ise neye uğradığını şaşırdı.

Konunun disiplin kurulunda kapanması istendi

Olayın şoku ile okul idaresinin kapısını çalan öğretmen öğrencilerden şikayetçi oldu. Okul yönetiminin okul içinde disiplin yönetmeliğiyle konunun kapatılmasını istemesi üzerine polis çağıran öğretmen ve ailesi, okulda yaşananlar için tutanak tutturdu.

Suç duyurusunda bulundu

Öğretmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de konuyu aktardı. Polislerin zabıt tutmalarının ardından savcılığın yolunu tutan öğretmen ve ailesi olayın sorumluları hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.