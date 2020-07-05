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Bursa'da 185 yıl hüküm giymiş firari 3 yıl sonra saklandığı evde bulundu

05 Temmuz 2020 11:27

Bursa'da hakkında 185 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir firari, 3 yıl sonra saklandığı evde ekipler tarafından yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde olduğu öğrenilen firari  yapılan baskınla yakalandı. Yıldırım ilçe ekipleri, örgüt kurma, dolandırıcılık ve bilişim uçlarından hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muharrem Ulukuş’un Demirtaş Mahallesi’nde saklandığı evde yakaladı. Hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır kaçtığı öğrenilen Ulukuş’un emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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