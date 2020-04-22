Bursa'da 18 günlük bebek, Covid -19'u 8 günde yendi

Bursa'da 10 günlükken Covid-19 tanısı konulan bebek, 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. 18 günlük bebek daha sonra taburcu edildi.



Anne-babasına Covid-19 teşhisi konulan bebeğe, 14 Nisan günü Koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bebek, 8 gün sonra sağlığına kavuştu, taburcu edildi.

Bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme yaptık" dedi.

"Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi" diyen Dr. Dorum, "8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.