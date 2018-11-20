Bursa Cezaevi firarisi, Nevşehir'de yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR Polisi, yürüttüğü çalışmalar sonucunda biri cezaevi firarisi, 2\'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 aranan kişiyi yakaladı. Bursa Cezaevi\'nden firar eden zanlı hakkında 6 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Nevşehir Polisi, hakkında \'Basit Yaralama\' suçundan 2 yıl 1 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. ve hakkında \'Hırsızlık\' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.\'yı yakaladı. Polis, ayrıca hakkında \'Hırsızlık\', \'İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme\', \'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme\', \'Basit Yaralama\' ve \'Yaralama suçlarından 6 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan firari olan Hakan G.\'yi de yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na konuldu.