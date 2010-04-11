Bursa cepten yedi

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Turkcell Süper Lig'de lider durumda bulunan ve geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, 29. haftada Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Gençlerbirliği karşısında etkili bir futbol sergileyen Bursaspor kaleci Serdar Kulbilge'yi geçemeyince karşılaşma golsüz sona erdi ve yeşil beyazlı ekip Fenerbahçe'nin Ankaraspor'u hükmen yendiği, Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında puan kaybettiği haftada Ankara'dan aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Turkcell Süper Lig'de, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan lider Bursaspor, sarı kart cezalısı Ömer Erdoğan ve Ozan İpek'ten yoksun olarak sahada yer aldı. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, cezalı oyuncularının yerine Zapotocny ve Turgay'a ilk 11'de şans verdi. Yeşil-beyazlılar, son oynadıkları Antalyaspor maçındaki kadrosunu cezalı futbolcular dışında korudu. Ligin ilk yarısındaki maçta rakibini 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde ise sarı kart cezalısı stoper İlhan Eker kadroda yer alamadı. Başkent ekibinde ayrıca sakatlıkları süren Alparslan ve Ivan Radeljic 18 kişilik kadroya alınmadı. Teknik direktör Thomas Doll, cezalı ve sarı kart cezalısı oyuncularının yokluğunda son oynanan Manisaspor maçından farklı olarak Kahe'ye ilk 11'de yer verdi. Uzun süredir sakat olan genç oyuncu Mahmut 18 kişilik kadroda yer buldu.Karşılaşmayı Milli Takımlar Teknik Direktörü Guus Hiddink de takip etti.Karşılaşmaya iyi başlayan ekip Bursaspor oldu. Maçın ilk dakikalarında Gençlerbirliği karşısında oyunu hakimiyeti altına alan Bursaspor ilk yarının orta bölümlerinde pas hatalarını sıklaştırınca Ankara temsilcisi oyuna ortak oldu ve ataklarını sıklaştırdı. İlk yarı golsüz sona ererken ikinci yarıya Gençlerbirliği iyi başladı ve Kahe, Mustafa Pektemek ikilisiyle Bursaspor kalesinde etkili oldu. Bursaspor Volkan Şen ile ikinci yarının son bölümlerinde Gençlerbirliği kalesinde etkili olsa da kaleci Serdar Kulbilge'yi geçemedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Turkcell Süper Lig'in lideri Bursaspor bu skorla 62 puana yükselirken Gençlerbirliği ise 40 puana ulaştı. Hükmen galibiyetle 61 puana yükselen Fenerbahçe böylelikle haftayı karlı kapatarak Bursaspor ile olan puan farkını 1'e indirdi ve şampiyonluk yarışında haftayı avantajlı kapadı.